В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе

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21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек, 1 - погиб.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе г. Тольятти. В 20:00 41-летний водитель, управляя а/м «Лада 111740», в районе дома № 59 по ул. М. Горького на регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора для водителей не дал возможность завершить переход проезжей части 16-летней девушке-пешеходу, которая двигалась слева на право по ходу движения транспортного средства, и допустил на нее наезд. Девушке-пешеходу назначено амбулаторное лечение.