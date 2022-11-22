Я нашел ошибку
Главные новости:
Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при правительстве России
на рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей
На рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей
В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
В преддверии новогодних праздников спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в Самарской области вырос на 6%
Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей
Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей
Пенсионный фонд объяснил ненужность индексации пенсий работающим
Пенсионный фонд объяснил ненужность индексации пенсий работающим
В Тольятти предпринимателя убедили демонтировать незаконную автостоянку
В Тольятти предпринимателя убедили демонтировать незаконную автостоянку
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе

22 ноября 2022 13:10
35
В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе

21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек, 1 - погиб. 

Одно из ДТП произошло в Центральном районе г. Тольятти. В 20:00 41-летний водитель, управляя а/м «Лада 111740», в районе дома № 59 по ул. М. Горького на регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора для водителей не дал возможность завершить переход проезжей части 16-летней девушке-пешеходу, которая двигалась слева на право по ходу движения транспортного средства, и допустил на нее наезд. Девушке-пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После ДТП с вахтовым автобусом в Шигонском районе за помощью обратились 14 человек
22 ноября 2022, 12:18
После ДТП с вахтовым автобусом в Шигонском районе за помощью обратились 14 человек
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Происшествия
101
ДТП с вахтовым автобусом произошло в Шигонском районе
22 ноября 2022, 11:27
ДТП с вахтовым автобусом произошло в Шигонском районе
В салоне автобуса находились 20 человек. Происшествия
121
В Исаклинском районе организована прокурорская проверка в связи с ДТП с двумя погибшими
21 ноября 2022, 11:47
В Исаклинском районе организована прокурорская проверка в связи с ДТП с двумя погибшими
В ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус». Происшествия
295
В центре внимания
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
22 ноября 2022  11:59
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
113
Мэрия ввела особый режим в Самаре
22 ноября 2022  10:36
Мэрия введет особый режим в Самаре
484
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
22 ноября 2022  10:27
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
144
Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
21 ноября 2022  21:25
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания
391
Первые два подразделения мобилизованных готовятся к отправке в тыловые районы СВО.
21 ноября 2022  20:37
"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО
1501
Весь список