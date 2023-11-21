В Тольятти водитель сбил девочку, которая шла в школу

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В Тольятти полицейские работали на месте ДТП, после которого медиками несовершеннолетнему рекомендовано амбулаторное лечение. 20 ноября в 07:50 час. 59-летний водитель, управляя а/м Kio Rio, двигался по ул. Ленинградской со стороны ул. Голосова в направлении бульвара Ленина. В пути следования, возле д. 57 по ул. Ленинградской нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и допустил наезд на пешехода 2011 года рождения, которая, направляясь в школу, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Информация о произошедшем передана в ПДН для организации проведения профилактической работы в соответствии с законодательством.