Я нашел ошибку
Главные новости:
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель сбил женщину около дома

25 января 2022 13:24
141
В Тольятти водитель сбил женщину около дома

24 января  на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 14:40 в Тольятти. Мужчина 1972 года рождения, стаж вождения которого составляет 28 лет, двигался на автомобиле «Hyundai Solaris» по жилой зоне, со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Автостроителей. На придомовой территории жилого дома № 12 по бульвару Гая, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на пожилую женщину 1946 года рождения. Она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Смертельное ДТП в Красноярском районе: легковушка столкнулась с КАМАЗом
25 января 2022, 13:28
Смертельное ДТП в Красноярском районе: легковушка столкнулась с КАМАЗом
Авария произошла при обгоне. Происшествия
121
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
24 января 2022, 13:24
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
Пешеход шел по дороге в темной одежде без светоотражающих элементов. Происшествия
469
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
24 января 2022, 13:10
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Происшествия
385
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
154
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
127
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
164
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
791
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
481
Весь список