В Тольятти водитель сбил женщину около дома

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24 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 14:40 в Тольятти. Мужчина 1972 года рождения, стаж вождения которого составляет 28 лет, двигался на автомобиле «Hyundai Solaris» по жилой зоне, со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Автостроителей. На придомовой территории жилого дома № 12 по бульвару Гая, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на пожилую женщину 1946 года рождения. Она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.