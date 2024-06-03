В Тольятти велосипедист попал под машину, а потом наехал на другую

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2 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 18:40 час. 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Exeed, двигалась по ул. Ворошилова в направлении ул. Автостроителей. В пути следования, в районе дома № 80 допустила наезд на велосипедиста 1999 г.р., который пересекал проезжую часть вне перекрестка и не уступил дорогу автомобилю. Впоследствии столкновения велосипедист совершил наезд на автомобиль Toyota Land Cruiser 100. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.