В Тольятти в тройном ДТП встретились иномарка, УАЗ и велосипед

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Еще одно из ДТП 14 июня произошло в 18:05 в Автозаводском районе Тольятти. 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Обводному шоссе в направлении ул. Коммунальной. В пути следования, в районе 20 км Обводного шоссе, при перестроении допустил наезд на 62-летнего велосипедиста, который двигался попутно вдоль правого края проезжей части, после чего автомобиль продолжил движение и допустил столкновение с транспортным средством УАЗ, под управлением 24-летнего мужчины, который также двигался в попутном направлении. 62-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.