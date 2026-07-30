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Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в трудной жизненной ситуации

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Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в трудной жизненной ситуации

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась местная жительница: женщина оказалась в непростой ситуации — арендатор не исполнил взятые на себя договорные обязательства, самостоятельно урегулировать конфликт ей не удалось.

При опросе заявитель пояснила оперуполномоченному, что несколько месяцев назад передала местному жителю во временное пользование игровую приставку. Сделку оформили надлежащим образом, заключив договор. Однако по окончании срока аренды имущество не вернулось владелице. Женщина неоднократно пыталась урегулировать ситуацию в частном порядке, но её обращения к арендатору не принесли результата. Сумма ущерба, как установили полицейские, составила свыше 50 000 рублей.

В связи с поступившим обращением сотрудники полиции провели проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего и объективную оценку ситуации. Оперуполномоченный уголовного розыска изучил сведения от заявителя, приобщил к материалам подтверждающие документы, установил личность арендатора и провел с ним разъяснительную работу. Полицейский разъяснил местному жителю правовые последствия сложившейся ситуации, и арендатор полностью возместил материальный ущерб, причиненный заявителю.

Жительницу Самары не оставили равнодушной профессиональные действия и личные качества сотрудников территориального органа внутренних дел. В знак глубокой признательности за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное человеческое участие она направила через сервис приема обращений на сайте ГУ МВД России по Самарской области благодарственное письмо, в котором описала, как их работа повлияла на ее доверие к полиции и помогла пережить сложную жизненную ситуацию.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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