В России свежие огурцы стали самым подешевевшим продовольственным товаром с начала текущего года

По состоянию на 27 июля, их стоимость упала на 44,59%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Второе место занимают свежие помидоры, которые уменьшились в цене на 13,73%. Тройку замыкает сливочное масло, подешевевшее на 6,67%. На четвертом месте находится рис шлифованный (снижение на 3,34%), на пятом - сыры твердые, полутвердые и мягкие (снижение на 3,14%).

Также с начала года уменьшилась стоимость молока питьевого цельного ультрапастеризованного 2,5-3,2% жирности (−2,93%), сметаны (−2,38%), творога (−1,34%), молока питьевого цельного пастеризованного 2,5-3,2% жирности (−1,05%), кефира (−0,84%), яиц куриных (−0,63%), колбасы вареной (−0,51%).

Стоит отметить, что речь идет о продовольственных товарах, изменение цен на которые исследует Росстат.

Накануне председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что базовые социально значимые продукты в первом полугодии подешевели на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.