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В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист

12 августа 2022 14:00
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В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист

11 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с 5 пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 23:10 в Автозаводском районе г. Тольятти. 23-летняя девушка-водитель, находясь за рулем автомашины «Škoda Rapid», двигалась по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе дома № 17Б, при развороте вне перекрестка не предоставила преимущество в движении мотоциклу марки «Kawasaki ZX-4» под управлением 24-летнего водителя и допустила столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель мотоцикла, где ему назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 12:40 в Автозаводском районе г. Тольятти. 43-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Vesta», двигался по ул. Юбилейной в направлении бульвара Приморский. В пути следования, в районе дома № 35Б, при повороте направо по зеленому сигналу светофора допустил наезд на 19-летнего велосипедиста, который не спешившись, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен велосипедист, где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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