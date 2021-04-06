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В Тольятти в один день сбили двух женщин-пешеходов

6 апреля 2021 12:46
63
В Тольятти в один день сбили двух женщин-пешеходов

5 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 12:50 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигался в жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Фрунзе. В пути следования, в районе дома № 1 Г по Ленинскому проспекту допустил наезд на женщину 1956 года рождения, которая шла прямо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП была госпитализирована женщина-пешеход.  

Еще одно ДТП произошло также в Автограде, но в 18:30. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался по тротуару со стороны ул. Революционная в направлении Московского проспекта. В пути следования, в районе дома № 52 по ул. Революционной допустил наезд на женщину 1943 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, была госпитализирована, сообщает облМВД.  

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