В Тольятти в ДТП с деревом пострадали водитель и 3 пассажира

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18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:50 в Комсомольском районе г. Тольятти. 34-летний водитель (с сентября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 65 раз), находясь за рулем автомобиля «Lada Priora», двигался по жилой зоне со стороны ул. Мурысева в направлении ул. Ярославской. В пути следования, напротив д. 93, допустил наезд на дерево, расположенное справа от проезжей части. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы водитель и 3 пассажира: 35-летняя женщина, 34-летний и 33-летний мужчины.