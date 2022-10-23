В Тольятти в ДТП пострадали водитель и пассажирка с ребенком

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22 октября на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе г. Тольятти в 09:20. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Lada Vesta», двигался по Южному ш. со стороны ул. Ботанической в направлении ул. Борковской. В пути следования, в районе дома №111 «Б» по Южному шоссе, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Outlander». С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы: водитель автомобиля «Lada Vesta», двое пассажиров автомобиля «Mitsubishi Outlander»: женщина 1979 года рождения и ребенок 2016 года рождения.