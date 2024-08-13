В Тольятти в ДТП пострадали два водителя и пассажирка

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12 августа на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:00 час. в Центральном районе Тольятти. 20-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по ул. Васильевской в направлении ул. Комсомольской. В пути следования, в районе д.12 стр.7, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Datsun on-DO под управлением 51-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализирована 39-летняя женщина-пассажир автомашины Datsun on-DO. Также в медучреждение доставлены оба водителя, им назначено амбулаторное лечение.