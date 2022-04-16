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В Тольятти в ДТП пострадали два 18-летних пассажира

16 апреля 2022 11:39
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В Тольятти в ДТП пострадали два 18-летних пассажира

15  апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло  в Центральном районе Тольятти в 08:20. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по Обводному шоссе со стороны улицы Новозаводской в направлении улицы Васильевской. В пути следования, на 7 км 600 м Обводного шоссе, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с попутным автомобилем «Даф», под управлением водителя 1962 года рождения. В результате ДТП пострадали два 18-летних пассажира отечественной легковушки, доставлены в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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