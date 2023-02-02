В Тольятти в ДТП пострадала 73-летняя женщина

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1 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:30 час. в Центральном районе г. Тольятти. 50-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Renault», двигался по Лесопарковому шоссе в направлении ул. Комзина. В пути следования напротив д. № 81, выехал па полосу, предназначенную для движения во встречном направлении и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen» под управлением 28-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 73-летняя женщина-пассажир автомобиля «Volkswagen», где ей назначено амбулаторное лечение.