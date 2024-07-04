В Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

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3 июля на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:15 час. в Автозаводском районе Тольятти. 35-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Honda, двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Свердлова. В пути следования в районе здания № 21 на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai Solaris под управлением 30-летнего водителя, который двигался по кольцевой развязке со стороны ул. Заставной в направлении ул. Свердлова. С места ДТП госпитализирован водитель мотоцикла.