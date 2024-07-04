В Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поисково-спасательное подразделения «Поляна Фрунзе» пополнилось новым спасательным катером «РУСБОТ-82С».
В  распоряжение областных спасателей поступила новая спецтехника
Вячеслав Федорищев и Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона с Корпорацией МСП.
Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП
В рамках проводимого мероприятия полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности.
Сотрудники ГАИ СО проводят рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей
В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.
Сборная Самарской области в десятке лучших команд Всероссийского студенческого фестиваля ГТО
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +34, +36°С.
5 июля в Самарской области без осадков, до +37°С
Для посещения матча требуется карта болельщика.
Билеты на первые домашние матчи «Крыльев» – в продаже
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
На период проведения работ пропускная способность трассы будет ограничена: будут закрыты две из четырех полос для движения.
На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области стартуют ремонтные работы
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

4 июля 2024 12:50
170
В Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

3 июля на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:15 час. в Автозаводском районе Тольятти. 35-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Honda, двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Свердлова. В пути следования в районе здания № 21 на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю  Hyundai Solaris под управлением 30-летнего водителя, который двигался по кольцевой развязке со стороны ул. Заставной в направлении ул. Свердлова. С места ДТП госпитализирован водитель мотоцикла.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Две женщины пострадали в ДТП в Пестравском районе
04 июля 2024, 13:12
Две женщины пострадали в ДТП в Пестравском районе
Водитель не убедился в безопасности маневра разворот. Происшествия
178
В Самарской области расследовали уголовное дело о ДТП с тремя погибшими
04 июля 2024, 10:57
В Самарской области расследовали уголовное дело о ДТП с тремя погибшими
36-летняя женщина во время гололеда не справилась с рулевым управлением, на "встречке" столкнулась с грузовиком. Происшествия
302
Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения.
03 июля 2024, 15:35
С начала года более 1200 пострадавших в ДТП в Cамарской области получили помощь в травмоцентрах
Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения. Здравоохранение
435
В центре внимания
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
264
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
193
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
432
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
546
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
3 июля 2024  13:22
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1164
Весь список