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В Тольятти у машины отлетели колеса и попали в пешехода

18 января 2023 11:26
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В Тольятти у машины отлетели колеса и попали в пешехода

17 января на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:10 час. в Автозаводском районе г. Тольятти.  54-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ГАЗ», двигался по проспекту Степана Разина в направлении ул. Фрунзе. В пути следования, напротив д. 59, у автомашины произошло отсоединение задней левой пары колес, которая отлетела на 54-летнего пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта. С места происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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