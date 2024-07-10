В Тольятти столкнулись легковушка и мопед

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Еще одно ДТП 9 июля произошло в 20:10 в Автозаводском районе Тольятти. 49-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по ул. Заставной в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе здания №2 по ул. Заставной, при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении мопеду Silver, под управлением 42-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении, и допустил столкновение с ним. С места ДТП водитель мототранспорта госпитализирован.