В Тольятти столкнулись автокран, автобус и большегруз

136

В Тольятти 20 мая в 19:20 водитель 1972 г.р., управляя автокраном «КС 55727-1», двигался по трассе М-5 со стороны ул. Куйбышева в направлении г. Жигулевска. В пути следования не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства в результате чего допустил столкновение с автобусом «Богдан», который двигался в прямом попутном направлении.

Затем автобус допустил столкновение с большегрузом «МАН», под управлением водителя 1978 г.р., который двигался в прямом попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажирки автобуса 1977 г.р. и 2005г.р. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.