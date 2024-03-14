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В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию

14 марта 2024 13:12
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В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию

12 марта текущего года примерно в 21:30 час. при патрулировании в Тольятти сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции заметили ВАЗ 2108, передвигающийся по улицам города с явным нарушением требований ПДД РФ. Полицейские подали знак для остановки нарушителя, но водитель транспортного средства проигнорировал законное требование патрульных и попытался скрыться.

Хорошо ориентируясь в окружающей обстановке, полицейские, подавая звуковые и световые сигналы, передвигаясь по дворовым проездам и городским улицам, окружив преследуемый автомобиль, в ходе непродолжительного преследования вынудили его остановиться.

Соблюдая меры личной безопасности, один из автоинспекторов попытался открыть дверь водителя и пассажира, но они были заблокированы. Из-за тонировки визуализация происходящего в салоне была затруднена и полицейский, предупредив нарушителя о своих намерениях, начал выбивать стекло водительской двери. В этот момент из машины вышли три молодых человека, которых задержали сотрудники полиции. В связи с агрессивным поведением водителя, полицейские законно применили к местному жителю 2003 года рождения физическую силу и спец.средства.

Правонарушителя, никогда не учившегося в автошколе и не получавшего водительского удостоверения, и его пассажиров доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время материалы, собранные полицейскими, направлены в суд для принятия решения по существу. За управление автомобилем водителем,  не имеющим права управления транспортными средствами, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции,  правонарушитель, по решению суда, может быть наказан штрафами, исправительными работами или арестован на несколько суток.  В действиях пассажиров, которые, с их слов, просили водителя не нарушать ПДД РФ, полицейские не усмотрели признаков правонарушения и после опроса молодые люди покинули отдел полиции. 

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