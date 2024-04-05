Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
в Ставропольском районе на реке Волга болотоход провалился в промоину
В Ставропольском районе на реке Волга болотоход провалился в промоину
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
В Борском районе водитель погиб в ДТП с большегрузами
В Борском районе водитель погиб в ДТП с большегрузами
Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек
Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек
Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых
Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых
С 5 по 7 апреля по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды ГИБДД
С 5 по 7 апреля по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды ГИБДД
Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне
Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.31
-0.08
EUR 100.07
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти с поддельным удостоверением задержали водителя большегруза

5 апреля 2024 10:13
126
В Тольятти с поддельным удостоверением задержали водителя большегруза

По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В середине марта текущего года во время несения службы на КПП «Рубеж» на улице Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз DAF. В ходе административной процедуры водитель  1972 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств,  которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.  В ходе опроса задержанный  признал   вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении иногороднего жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
27
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
44
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
4 апреля 2024  18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
364
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
4 апреля 2024  16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
359
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
4 апреля 2024  12:46
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
260
Весь список