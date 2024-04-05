В Тольятти с поддельным удостоверением задержали водителя большегруза

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По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В середине марта текущего года во время несения службы на КПП «Рубеж» на улице Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз DAF. В ходе административной процедуры водитель 1972 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении иногороднего жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.