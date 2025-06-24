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В Тольятти с наркотиками задержали жителя Краснодарского края

24 июня 2025 11:19
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В Тольятти с наркотиками задержали жителя Краснодарского края

Общая масса обнаруженных и изъятых в съемной квартире наркотических средств составила свыше 500 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В середине июня текущего года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти поступила оперативная информация о том, что 19-летний житель Краснодарского края, временно проживающий в городе, возможно, причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки сведений оперативники выехали на съёмную квартиру к молодому человеку, где в присутствии понятых провели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли свёртки с порошкообразным веществом белого цвета. Ранее несудимый гость региона пояснил, что приобрёл запрещённые вещества через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города Тольятти.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, по результатам которого установлено, что злоумышленник приготовил к сбыту синтетические наркотики общей массой свыше 500 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственным управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: Стоп Наркотик

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