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В Тольятти ребенку, пострадавшему в ДТП, возмещен моральный вред

16 сентября 2022 13:58
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В Тольятти ребенку, пострадавшему в ДТП, возмещен моральный вред

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти взыскали в пользу пострадавшего в ДТП ребенка моральный вред в размере 200 тысяч рублей. 

На одной из автодорог области произошло ДТП, в результате которого автолюбитель совершил наезд на несовершеннолетнего. Мать мальчика обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда. Судья удовлетворил требования женщины и обязал виновника ДТП выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Будучи уведомленным о возбужденном исполнительном производстве, должник требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил. Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что в случае игнорирования решения суда и требований сотрудника органа принудительного исполнения к нему будут применены меры принудительного характера.  

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем  вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также сотрудник Службы с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. Установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. 

В результате применения принудительных мер удалось добиться полного возмещения морального вреда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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