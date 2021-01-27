В Тольятти приостановили работу магазина, нарушающего миграционное законодательство

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Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя за нарушение административного законодательства на 14 суток.

В г. Тольятти сотрудники полиции установили, что в одном из торговых комплексов, находится магазин одежды, в котором работает иностранный гражданин. Индивидуальный предприниматель, привлек к трудовой деятельности иностранца, не сообщив правоохранителям о заключении с ним трудового договора, как требует законодательство Российской Федерации.

Суд назначил предпринимателю, торгующему одеждой и обувью, наказание в виде административного приостановления деятельности объекта розничной торговли сроком на 14 суток. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения магазина одежды. Деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.