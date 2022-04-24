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Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.
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В Тольятти при столкновении с "Приорой" погиб водитель Suzuki

24 апреля 2022 21:46
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Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

24 апреля в Тольятти произошло смертельное ДТП. Погиб водитель мотоцикла Suzuki,, сообщает sova.info со ссылкой на ГУ МВД СО.

Авария произошла в Тольятти 24 апреля в 18:40. По предварительным данным, 44-летний водитель "Приоры" разворачивался на перекрестке улиц Юбилейной и Свердлова. Во время маневра авто столкнулось с мотоциклом Suzuki. Двухколесным транспортом управлял 25-летний мужчина.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

 

 Фото: ГУ МВД России по Самарской области/СОВА

Теги: ДТП

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