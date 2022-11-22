В Тольятти предпринимателя убедили демонтировать незаконную автостоянку

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Судебные приставы Автозаводского района №1 убедили предпринимателя самостоятельно демонтировать автостоянку, предназначенную для грузовых и легковых машин.

Предприниматель заключил договор аренды с администрацией города. После истечения срока соглашения тольяттинец не пожелал освобождать территорию площадью 7 тысяч кв.м., на которой уже возвел кровлю и ограждение. Представители администрации обратились в суд, который обязал незаконного арендатора освободить земельный участок от сооружений и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 было возбуждено исполнительное производство. Несмотря на требования судебного пристава снести незаконные объекты и освободить земельный участок, в добровольный срок исполнять решение суда мужчина не пожелал.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил должника, что к демонтажу незаконных объектов будет привлечена специализированная организация и понесенные затраты будут взысканы с предпринимателя.

Узнав, что отвечать придется «рублем», предприниматель приступил к исполнению решения суда. На данный момент работы близятся к завершению. После того как сооружение будет демонтировано, а земельный участок освобожден, судебные приставы окончат исполнительное производство.