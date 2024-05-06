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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сомнительный алкоголь в Самаре передали на уничтожение

6 мая 2024 12:06
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Сомнительный алкоголь в Самаре передали на уничтожение

Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение свыше 530 литров спиртосодержащей продукции. Самарские предприниматели осуществляли продажу спиртных напитков без лицензии.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 20 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акты изъятия спиртосодержащей продукции.  Сомнительный алкоголь был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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