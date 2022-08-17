В Тольятти полицейские устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже из магазина

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Представитель одного из сетевых магазинов Тольятти обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности женщину, которая 23 июля в магазине цифровой и бытовой техники на Автозаводском шоссе похитила с прилавка видеорегистратор.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировка с описанием примет злоумышленницы доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего

Приметы подозреваемой: женщина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-175см, волосы темного цвета, средней длины, при себе имеет сумку розового цвета.

Была одета: в футболку белого цвета, шорты серого цвета, на голове кепка светло-розового цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 934929, 89022984174 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО