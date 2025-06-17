В Тольятти полицейские догоняли подростка на мопеде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Такая возможность скоро появится и у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени.
Билайн начал продажу сим-карт в Самокате
Жители трёх посёлков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе.
В посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»!
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула.
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.51
-0.49
EUR 90.94
0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти полицейские догоняли подростка на мопеде

17 июня 2025 09:34
136
В Тольятти полицейские догоняли подростка на мопеде

К административной ответственности привлечены взрослые, передавшие мопед 15-летнему тольяттинцу, не имеющему права управления транспортными средствами.

Во время проведения рейдового мероприятия на 18-м километре автодороги «Тольятти - Ташелка» сотрудники Госавтоинспекции, предположив, что за рулём находится ребёнок, попытались остановить для проверки документов водителя мопеда. Мопедист проигнорировал законное требование инспекторов ДПС остановить транспортное средство и предпринял попытку скрыться.

Стараясь оторваться от погони, водитель совершал опасные манёвры, неоднократно выезжая на встречную полосу. Преследование на высоких скоростях длилось более пятнадцати минут, за это время гонщик неоднократно грубо нарушал ПДД РФ: увеличивал скорость и препятствовал обгону, чем создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Поняв, что уехать не удастся, бросил мопед и попытался убежать, но после непродолжительной погони его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили личность правонарушителя: 15-летний житель Тольятти оказался за рулём мопеда с разрешения взрослых. В отношении собственника транспортного средства за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения (согласно требований ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ), вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Все материалы по данному факту направлены в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ставропольскому району для решения вопроса о привлечении к ответственности законных представителей подростка.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что управление мотоциклом возможно с 18-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А», а право управления лёгкими мотоциклами (объёмом не более 125 куб. см) и мопедами, скутерами (объёмом не более 50 куб. см) разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1» и категории «М».

Уважаемые родители! Прежде чем купить своему ребёнку столь опасную игрушку, задумайтесь о последствиях, которыми это может закончиться.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
136
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
17 июня 2025  12:09
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
150
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
420
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1252
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
419
Весь список