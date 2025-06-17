В Тольятти полицейские догоняли подростка на мопеде

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К административной ответственности привлечены взрослые, передавшие мопед 15-летнему тольяттинцу, не имеющему права управления транспортными средствами.

Во время проведения рейдового мероприятия на 18-м километре автодороги «Тольятти - Ташелка» сотрудники Госавтоинспекции, предположив, что за рулём находится ребёнок, попытались остановить для проверки документов водителя мопеда. Мопедист проигнорировал законное требование инспекторов ДПС остановить транспортное средство и предпринял попытку скрыться.

Стараясь оторваться от погони, водитель совершал опасные манёвры, неоднократно выезжая на встречную полосу. Преследование на высоких скоростях длилось более пятнадцати минут, за это время гонщик неоднократно грубо нарушал ПДД РФ: увеличивал скорость и препятствовал обгону, чем создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Поняв, что уехать не удастся, бросил мопед и попытался убежать, но после непродолжительной погони его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили личность правонарушителя: 15-летний житель Тольятти оказался за рулём мопеда с разрешения взрослых. В отношении собственника транспортного средства за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения (согласно требований ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ), вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Все материалы по данному факту направлены в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ставропольскому району для решения вопроса о привлечении к ответственности законных представителей подростка.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что управление мотоциклом возможно с 18-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А», а право управления лёгкими мотоциклами (объёмом не более 125 куб. см) и мопедами, скутерами (объёмом не более 50 куб. см) разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1» и категории «М».

Уважаемые родители! Прежде чем купить своему ребёнку столь опасную игрушку, задумайтесь о последствиях, которыми это может закончиться.