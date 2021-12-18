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В Тольятти перевернулся автомобиль, пострадала автомобилистка

18 декабря 2021 11:58
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В Тольятти перевернулся автомобиль, пострадала автомобилистка

17 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 17:10. Женщина-водитель 1980 года рождения (за последний год 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД), управляя автомобилем «Suzuki Swift», двигалась по Комсомольскому шоссе, со стороны ул. Есенина в направлении ул. Комзина. В пути следования нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила съезд с дороги справа по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, была госпитализирована в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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