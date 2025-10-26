Я нашел ошибку
Главные новости:
МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%
МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%
Самарская спортсменка взяла "бронзу" на Кубке России по пауэрлифтингу
Самарская спортсменка взяла "бронзу" на Кубке России по пауэрлифтингу
В Саранске тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом"
В Саранске тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом"
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе

26 октября 2025 17:35
139
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе

Полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП в Тольятти. Также устанавливаются очевидцы происшествия, которое произошло 25 октября в новом городе, пишет ТЛТ.ру.

В 14:30 водитель, управляя неустановленным автомобилем, на улице Тополиной в районе дома №23а допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Школьник пересекал дорогу по регулируемому переходу не спешившись, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Тольятти. 11-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
26 октября 2025, 16:39
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
Автомобиль начал самопроизвольное движение, сбил женщину и скатился в реку. Происшествия
218
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
26 октября 2025, 11:55
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
Водитель совершил наезд на мужчину, у которого сломался на проезжей части автомобиль. Происшествия
340
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
25 октября 2025, 22:18
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Пострадавшие пассажиры автобуса — четверо детей и один взрослый. Происшествия
424
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
400
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
441
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
409
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
509
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
493
Весь список