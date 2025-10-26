В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе

139

Полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП в Тольятти. Также устанавливаются очевидцы происшествия, которое произошло 25 октября в новом городе, пишет ТЛТ.ру.

В 14:30 водитель, управляя неустановленным автомобилем, на улице Тополиной в районе дома №23а допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Школьник пересекал дорогу по регулируемому переходу не спешившись, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Тольятти. 11-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.