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В Тольятти на пожаре спасено 4 человека

19 сентября 2023 13:22
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В Тольятти на пожаре спасено 4 человека

18 сентября, в 10.38, поступило сообщение о пожаре на улице Ярославской д. 33 в г. Тольятти.
Пожарные, прибыв на место вызова, установили: горит квартира на 5 этаже.
 Под руководством начальника караула Алексея Бикметова звеном газодымозащитной службы была проведена разведка. В условиях плотного задымления проникли в квартиру, где требовалась помощь мужчине и женщине, оказавшимся в огненной ловушке. При помощи спасустройств пожарные вывели их на улицу. Тем же способом пожарные спасли ещё 2-х женщин из соседних квартир.

После осмотра работниками скорой в медучреждение был направлен мужчина с порезом руки, остальным спасённым госпитализация не потребовалась.

В 10.56 пожар был ликвидирован на площади 15 кв.м., привлекались 6 пожарных автомобилей и 21 человек.

Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.

Теги: МЧС Пожар

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