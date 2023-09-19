В Тольятти на пожаре спасено 4 человека

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18 сентября, в 10.38, поступило сообщение о пожаре на улице Ярославской д. 33 в г. Тольятти.

Пожарные, прибыв на место вызова, установили: горит квартира на 5 этаже.

Под руководством начальника караула Алексея Бикметова звеном газодымозащитной службы была проведена разведка. В условиях плотного задымления проникли в квартиру, где требовалась помощь мужчине и женщине, оказавшимся в огненной ловушке. При помощи спасустройств пожарные вывели их на улицу. Тем же способом пожарные спасли ещё 2-х женщин из соседних квартир.



После осмотра работниками скорой в медучреждение был направлен мужчина с порезом руки, остальным спасённым госпитализация не потребовалась.



В 10.56 пожар был ликвидирован на площади 15 кв.м., привлекались 6 пожарных автомобилей и 21 человек.



Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.