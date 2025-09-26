Я нашел ошибку
Главные новости:
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка

26 сентября 2025 19:38
159
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.

В Тольятти полицейские, получив информацию о ДТП, незамедлительно выехали по указанному адресу на Обводное шоссе.

Из собранных материалов следует, что 26 сентября в 17:00 водитель, управляя а/м Kia Ceed, двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении трассы "М5 «Урал»".

В пути следования он нарушил ПДД и допустил опрокидывание автомобиля.

В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, учитывать погодные условия, а при их ухудшении - снижать скорость и, по возможности, воздерживаться от дальних поездок и использования личного автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Тольятти

