В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка

159

В Тольятти полицейские, получив информацию о ДТП, незамедлительно выехали по указанному адресу на Обводное шоссе.

Из собранных материалов следует, что 26 сентября в 17:00 водитель, управляя а/м Kia Ceed, двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении трассы "М5 «Урал»".

В пути следования он нарушил ПДД и допустил опрокидывание автомобиля.

В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, учитывать погодные условия, а при их ухудшении - снижать скорость и, по возможности, воздерживаться от дальних поездок и использования личного автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО