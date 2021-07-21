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В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево

21 июля 2021 12:07
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В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево

20 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8  человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 15:15 в Тольятти. Женщина 1959 года рождения, водительский стаж которой составляет 31 год, двигалась на автомобиле «Citroën C4» по ул. Инженерная со стороны 1-го Волжского пр-да в направлении леса. В результате неблагоприятных погодных условий, возле дома №46 по ул. Инженерной, на автомобиль упало дерево. Транспортное средство получило сильные механические повреждения, а женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время её состояние здоровье удовлетворительное.

Теги: ДТП погодные аномалии

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