В Тольятти молодой водитель спровоцировал ДТП: перевернулась машина

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8 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек и 2 погибли.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 18:50 час. в Центральном районе Тольятти. 21-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по Комсомольскому шоссе в направлении ул. Комзина. В пути следования, в районе световой опоры № 132, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, создал помеху в движении автомобилю Chevrolet Niva, под управлением 57-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении. После чего чего автомобиль Chevrolet Niva продолжил движение и допустил наезд на снежный вал, справа по ходу движения транспортного средства и опрокинулся. С места происшествия 54-летняя женщина-пассажир автомашины Chevrolet Niva доставлена в медучреждение, ей назначено амбулаторное лечение.