В Тольятти легковушка столкнулась с СИМ

4 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Автозаводском районе Тольятти в 14:00 водитель автомобиля Lada Vesta - 47-летняя женщина, двигаясь по территории жилой зоны, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, в районе дома № 21 на Луначарском бульваре допустила столкновение с 21-летнем мужчиной, управляющим средством индивидуальной мобильности. 21-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.