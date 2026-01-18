Я нашел ошибку
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали
с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Российский аналог Starlink (Зоркий) начнут производить в 2026 году, а запустят в 2027
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Авиаперевозчики в России с 1 марта будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

"С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств", - сказал РИА Новости Якубовский.

По его словам, отдельный блок изменений касается семей с детьми: устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления.

"Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов", - отметил он.

Парламентарий считает, что данные изменения направлены на то, чтобы сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний - четко зафиксированными.

"В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех", - заключил Якубовский.

В центре внимания
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
91
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
466
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
485
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
526
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
1423
