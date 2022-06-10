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В Тольятти легковушка сбила подростка-велосипедиста

10 июня 2022 11:11
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В Тольятти легковушка сбила подростка-велосипедиста

9 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек и 2 погибло. 

Одно из ДТП произошло в 18:00 в г.Тольятти. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», двигался по Московскому проспекту. В районе д. №14 водитель допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись, слева направо по ходу движения транспортного средства. С места происшествия водитель доставил велосипедиста в медицинское учреждение, где подростку назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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