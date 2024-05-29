В Тольятти Лада сбила мотоциклиста

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28 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 7 человек, 1 скончался.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 14:50 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Новой со стороны п. Приморский в направлении автодороги «Тольятти-Ягодное-Подстепки» (второстепенной дороге). В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 47-летнего водителя. С места ДТП мотоциклист госпитализирован.