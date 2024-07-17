В Тольятти иномарка сбила подростка

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16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 10 человек, 1 - скончался.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 19:19 час. 34-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Teana, двигался в жилой зоне, со стороны ул. 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. В пути следования, в районе дома № 48, не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.