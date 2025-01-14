В Тольятти горела пекарня в супермаркете

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Утром 14 января произошло возгорание на территории местной сети продуктового ритейла.

В Тольятти произошел подар в одном из супермаркетов «Миндаль», расположенном на улице Мира, 95а.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал в экстренные службы поступил в 07:47.

Как выяснилось, огонь вспыхнул в вентиляции одной из хлебопечей сети. Горели пыле-маслянные отложения внутри нее.

Пожар успел распространиться на площадь 6 кв. м. Уже в 08:31 он был потушен. К ликвидации возгорания было привлечено 28 специалистов и семь единиц техники.

На пожаре никто не погиб и не пострадал, пишет Обоз-инфо.