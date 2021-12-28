В Тольятти легковушка сбила девочку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершение подготовки к новогодним мероприятиям стало основной темой оперативного совещания, которое провел Владимир Василенко.
Самара готовится к предстоящим праздничным мероприятиям
Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны.
Верховный суд ликвидировал "Мемориал"
Представительницы Самарской области завоевали бронзовые медали в комбинированной программе среди спортсменок до 13 лет.
В Самаре прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по синхронному плаванию
Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19
Теперь пользователи получат возможность самостоятельно создавать опросы и еще быстрее получать результаты. 　
Оператор билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается мороз до -31 С и туман
Перед сотрудниками была поставлена задача: внести не менее одного предложения по улучшению деятельности предприятия.
От каждого – по предложению: рационализаторами стали все сотрудники «РКС-Самара»
Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса.
Оператор билайн и Яндекс Плюс представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с Яндекс Плюс»
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти легковушка сбила девочку

28 декабря 2021 13:09
120
В Тольятти легковушка сбила девочку

27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Тольятти. Водитель 1973 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД ни разу не привлекался, двигался на автомобиле «ВАЗ 213100» по ул. Свердлова.  В районе дома № 82 по ул. Свердлова, он совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Девочку-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти в ДТП пострадали четверо
27 декабря 2021, 12:46
В Тольятти в ДТП пострадали четверо
Столкнулись две вазовские легковушки. Происшествия
368
По предварительным данным движение будет ограничено до 20.00 26 декабря.
26 декабря 2021, 17:48
В Башкирии на 1204 км трассы М5 в результате смертельного ДТП «парализовано» движение транспорта
По предварительным данным движение будет ограничено до 20.00 26 декабря. Происшествия
631
Самарский водитель в снегопад сбил женщину
23 декабря 2021, 13:58
Самарский водитель в снегопад сбил женщину
Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Происшествия
735
В центре внимания
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
28 декабря 2021  10:55
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
175
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
482
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
439
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1269
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1000
Весь список