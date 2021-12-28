В Тольятти легковушка сбила девочку

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27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Тольятти. Водитель 1973 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД ни разу не привлекался, двигался на автомобиле «ВАЗ 213100» по ул. Свердлова. В районе дома № 82 по ул. Свердлова, он совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Девочку-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.