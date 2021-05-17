В Тольятти автомобилистка сбила подростка на велосипеде

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16 мая на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

В Тольятти в 21:30 час. 21-летний водитель (стаж вождения с января 2020 года), управляя автомобилем Лада Гранта двигалась по ул. Фрунзе. В районе дома № 6 Б по ул. Фрунзе женщина допустила наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал не спешившись проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. После ДТП подросток госпитализирован с травмой головы. Установлено, что водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.