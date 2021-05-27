В Тольятти автомобилистка сбила мотоциклиста

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26 мая на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 07:45 в Тольятти. Женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигалась по ул. Дзержинского. В пути следования, в районе дома № 69 по ул. Дзержинского, при повороте налево вне перекрестка допустила столкновение с мотоциклом «Кавасаки», под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадал мотоциклист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.