В Тольятти автомобилистка сбила девушку-подростка на велосипеде

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5 августа на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, погибло - 2.

В Автозаводском районе Тольятти в 15:00 56-летняя женщина, управляя а/м Toyota Corolla, двигалась по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, со стороны проезда Малахитова в направлении ул. 40 лет Победы. В пути следования возле д. 3 на ул. 40 лет Победы водитель допустила наезд на 14-летнюю девушку, которая, не спешившись на велосипеде, пересекала нерегулируемый пешеходный переход. Велосипедист госпитализирована с места ДТП.