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В Тольятти автомобилистка сбила девочку

31 января 2022 11:59
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В Тольятти автомобилистка сбила девочку

30 января  на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, три человека погибло. 

Одно из ДТП произошло в 18:40 в Тольятти. Женщина 1967 года рождения, стаж вождения которого составляет 21 лет, двигался на автомобиле «SKODA RAPID» по ул. Карла Маркса со стороны Молодежного бульвара в сторону ул. Мира. В пути следования, в районе дома № 57 по ул. Карла Маркса, допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку 2011 года рождения.

Та переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. Девочку-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Теги: ДТП

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