В Тольятти арестовали автомобиль Toyota

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Жительница Тольятти оплатила долг по штрафам после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста ее автомобиля. Общая сумма задолженности составила более 43 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тольятти находилось на исполнении сводное исполнительное производство в отношении должницы, имеющей неоплаченные штрафы по административным правонарушениям в области дорожного движения. Гражданка нарушила правила 21 раз, образовался долг свыше 22 тысяч рублей.

В рамках сводного исполнительного производства должнице направлялось требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждение, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении нее будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Гражданка штрафы добровольно не оплачивала. В результате судебным приставом-исполнителем в отношении должницы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей.

В ходе совместного мероприятия с ГИБДД автоледи была остановлена. Ей предложили оплатить долг посредством переносного терминала, но она отказалась. Тогда судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля Toyota, принадлежащего должнице. Гражданке разъяснили, что если она не погасит свой долг, то ее транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности. Узнав об этом, должница оплатила долг на общую сумму в 43 тысячи рублей, с учетом исполнительного сбора. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.