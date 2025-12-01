В Тольятти 24-летний водитель врезался в троллейбусный столб

30 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:40 час. в Автозаводском районе города Тольятти. 24-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по ул. Дзержинского в направлении проспекта Ст. Разина. В пути следования, возле дома № 2А, по ул. Ворошилова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на опору контактной сети для троллейбусов. Водитель госпитализирован.