В Тольятти загорелась одна из квартир бывшего общежития

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Утром в понедельник, 31 октября, в Автограде загорелась одна из квартир бывшего общежития на улице Революционной, 11 к 1.

На кадрах, опубликованных очевидцами видно, как из окон вырываются гигантские языки пламени. Судя по кадрам, очаг пламени расположился на 7 этаже.

На пульт оперативного дежурного сигнал о возгорании поступил в 07.25 утра. Как рассказали ГТРК «Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области, пожару был присвоен уровень 1-БИС. В ликвидации участвовали 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

«Горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв.м. Травмирован мужчина 1968 года рождения. Эвакуированы 45 человек, четверо — спасены», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По словам очевидцев ЧП дыма было столько, что даже на 12 этаже не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Дом — старый, в коридорах и комнатах —деревянные полы.

Одной из причин пожара тольяттинцы называют халатность жильцов. «Контингент у вас в доме такой, что мама не горюй, при возможности уезжайте с этой дыры» — писали пользователи.

Фото: Скриншот: Дмитрий Гуськов