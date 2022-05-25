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В теплицах Волжского района работали иностранцы без патентов

25 мая 2022 11:14
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В теплицах Волжского района работали иностранцы без патентов

Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе осуществляются мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в тепличных хозяйствах области.

С начала 2022 года на данные объекты сотрудниками полиции было осуществлено 9 выездов, в результате проверок выявлено 64 факта незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными работниками.

Так, в апреле сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории тепличного комплекса в Волжском районе. Полицейские выявляли 12 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов – патентов и разрешений на работу. За незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации нарушители привлечены к административной ответственности. В отношении них наложено административных штрафов на общую сумму 24 000р.

В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности работодателей, которые приняли на работу иностранных граждан без разрешительных документов. Статья 18.15. Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» предусматривает максимальный размер штрафа 800 000р.

Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства на территории Самарской области.

Теги: Полиция

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