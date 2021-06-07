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В Татарстане подросток без прав устроил смертельное ДТП, катая друзей

7 июня 2021 10:59
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В Татарстане подросток без прав устроил смертельное ДТП, катая друзей

Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка, опрокинувшийся в кювет в воскресенье в Татарстане, был взят без разрешения владельца, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным МВД по Татарстану, Примерно в 06.00 воскресенья на 5-м километре автодороги Казань – Ульяновск автомобиль Datsun On-Do под управлением подростка 2005 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами, столкнулся с дорожным ограждением сначала в попутном направлении, потом – во встречном, опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и две пассажирки 2002 года рождения скончалась на месте, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения были доставлены в больницу, сообщает РИА Новости.

"По версии следствия, 6 июня компания молодых людей, находясь в СНТ "21 век" Верхнеуслонского района Республики Татарстан, употребляла алкогольные напитки, отмечая совместное мероприятие. В ходе распития напитков неустановленные лица совершили действия, направленные на неправомерное завладение автомобилем марки Datsun On-Do, принадлежащим одному из участников мероприятия, не получив согласия владельца", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "нарушение правил дорожного движения".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Теги: ДТП подростки за рулем СУ СК

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